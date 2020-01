Chiusura Colleferro, Ministero Ambiente chiede chiarimenti a Regione Lazio

Roma – Il ministero dell’Ambiente ha scritto alla Regione Lazio per chiedere chiarimenti sulla chiusura della discarica di Colleferro, in provincia di Roma, a seguito dell’interpellanza del deputato Renato Brunetta al ministro competente, Sergio Costa, proprio sulla chiusura dell’impianto di Colle Fagiolara, la cui Aia (Autorizzazione integrata ambientale) dura fino al 2022. A quanto apprende l’agenzia Dire da fonti ministeriali, la lettera e’ stata inoltrata a seguito di richieste e sollecitazioni anche da parte dei cittadini, per ottenere, dagli uffici della Regione che seguono la Cabina di regia sui rifiuti, i dati necessari per elaborare una risposta alle interrogazioni e a tali richieste. Non si tratterebbe, quindi, di una richiesta o proposta di ulteriore proroga dell’attivita’ del sito.