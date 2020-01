Chiusure notturne su A1 Milano-Napoli causa lavori

Roma – Sulla Diramazione Roma Sud D19, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sara’ chiusa la rampa di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze, nei seguenti giorni e orari: nelle due notti consecutive di lunedi’ 3 e martedi’ 4 febbraio, con orario 22-6; nelle due notti consecutive di mercoledi’ 5 e giovedi’ 6 febbraio, con orario 21-6; dalle 22 di venerdi’ 7 alle 6 di sabato 8 febbraio. In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Napoli, uscire alla stazione di Valmontone e rientrare dalla stessa, verso Firenze. Per i veicoli in transito sul Gra, si consiglia di immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione Firenze.