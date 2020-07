Ciaccheri-Aluigi: anziani abbandonati dal Comune

Roma – “Roma Capitale si dimentica degli anziani, l’ultima ordinanza della sindaca predispone la chiusura fino al 30 settembre dei centri sociali anziani e rimanda ai Municipi la valutazione di eventuali misure di sicurezza per provvedere alla riapertura. Non produce ne’ indicazioni ne’ linee guida, fa solo una grande confusione sulla gestione di questi spazi cosi’ importanti per la vita sociale della nostra citta’.”

“Non prevede programmi, politiche attive, risorse per permettere anche alla popolazione anziana di vivere questa estate senza dover scontare un ulteriore isolamento e una quarantena indefinita, con delle possibili ripercussioni sulla salute psicofisica. Per dare un segnale di reale vicinanza alla nostra comunita’, martedi’ prossimo saremo con gli anziani del nostro Municipio nei giardini per promuovere e immaginare nuove attivita’ all’aperto, a cui potranno fare riferimento per non sentirsi soli e abbandonati durante questa lunga estate. È indecorosa la gestione dei centri anziani che stanno portando avanti la Raggi e l’assessorato alle politiche sociali capitolino.”

“È assurdo che non si sia pensato ad un programma di lavoro con le strutture territoriali per sostenere la popolazione anziana, che sconta da una parte la necessita’ di essere tutelata e messa in sicurezza e dall’altra di non cadere nell’abbandono di fronte agli esiti dell’emergenza sanitaria”. Cosi’ in un comunicato il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, e l’assessora alle Politiche sociali del Municipio Roma VIII, Alessandra Aluigi.