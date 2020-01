Ciaccheri: bene primarie coalizione. Io candidato? Prima il programma

Roma – “Verranno i tempi della costruzione programmatica e verra’ il tempo delle primarie per capire quale sara’ la figura migliore per guidare una nuova coalizione democratica e progressista. Intanto noi partiamo con la sfida di ‘Liberare Roma’. Obiettivo per i prossimi mesi? Mettere in moto energie. Faremo la nostra parte dentro questa partita in una coalizione plurale dando il nostro punto di vista chiaro e autonomo”.

Cosi’ il presidente dell’VIII Municipio e portavoce di ‘Liberare Roma’, Amedeo Ciaccheri, in occasione del lancio del movimento ‘Liberare Roma’. “Quella di oggi- ha aggiunto rispondendo all’agenzia Dire che gli chiedeva se fosse pronto a candidarsi alle primarie- non e’ una campagna per una candidatura. La sfida politica non si misura sui nomi. Chi si candidera’ non dovra’ partecipare ad un concorso di bellezza ma stare dentro un percorso. Prima dei nomi viene il processo democratico. Ma bene che ci sia lo strumento delle primarie”.