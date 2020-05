Ciaccheri: centri estivi, al via progettazione partecipata

Roma – “Dopo mesi di lockdown, il ritorno nella quotidianita’ ci mette di fronte alla sfida straordinaria di immaginare un mondo nuovo. Noi abbiamo un’idea che mettiamo al servizio della citta’. Abbiamo deciso di partire dal destino dei piu’ piccoli cittadini e delle piu’ piccole cittadine del nostro territorio per mettere a lavoro tutta la nostra comunita’.”

“Da ieri sono aperte le candidature tramite un avviso pubblico per un tavolo di progettazione partecipata che gia’ dalla prossima settimana si mettera’ al lavoro per costruire i prossimi centri estivi, immaginati come spazi educativi integrati dove le bambine e i bambini possano essere accolti nei prossimi mesi. Riuniremo dalle scuole al terzo settore per un percorso condiviso che pianifichi in sicurezza le idee progettuali e gli spazi da dedicare ai piu’ piccoli e definisca un patto educativo di territorio.”

“I tempi prospettati dalla giunta Raggi sono lunghi e tortuosi con ipotesi che appaiono slegate dalla realta’ che tutti stiamo vivendo. Roma Capitale metta subito a dispozione risorse economiche importanti per preparare le scuole e garantire l’accesso a chi ne avra’ piu’ bisogno, perche’ l’estate che ci attende va preparata oggi a partire da un servizio essenziale della nostra citta’ e rivolto alle nostre future generazioni”. Cosi’ in un comunicato il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. Qui l’Avviso pubblico https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BE C588367. Per informazioni si possono inviare mail all’indirizzo ufficiosportcultura.mun08@comune.roma.it .