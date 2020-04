Ciaccheri e Boldrini consegnano pacchi per famiglie

Roma – “Proseguono le iniziative di municipio-solidale.it a favore delle persone piu’ fragili, in questo periodo di piena emergenza sanitaria del Paese. Quest’oggi, assieme all’onorevole Laura Boldrini e grazie alla collaborazione dell’associazione Terra! Onlus che da sempre si batte contro il caporalato, i volontari del Municipio VIII guidati dal presidente Ciaccheri hanno consegnato alle persone e alle famiglie del territorio che si trovano in una situazione di fragilita’ alcuni pacchi con generi alimentari provenienti dalla filiera corta dei produttori laziali”. E’ quanto si legge in una nota.

“Sono orgoglioso che, al lavoro di Municipio e dei volontari, si aggiungano l’onorevole Boldrini e Terra! Onlus con il suo impegno per proteggere la filiera laziale- spiega Ciaccheri- Un impegno trasversale che in questo territorio coinvolge tutte le forze politiche, il mondo associativo, cittadine e cittadini dei nostri quartieri”. E’ intervenuto anche Fabio Ciconte, Direttore Generale di Terra! Onlus, che spiega: “Aiutiamo le famiglie in difficolta con cibo di qualita’. Sosteniamo cosi’ le famiglie e le imprese del territorio del biologico laziale. Tutto questo grazie alle donazioni di cittadine e cittadini che possono permetterselo. Questo e’ il contributo che diamo a Municipi come l’ottavo che si stanno muovendo sulla giusta strada della solidarieta’”.

Per Boldrini “e’ un orgoglio essere in questo territorio che storicamente conosce la solidarieta’. Voglio essere qui per dare una mano in modo concreto: non solo con una donazione, ma spendendomi in prima persona per raggiungere il maggior numero di persone possibile. D’altronde ce lo insegna l’articolo 2 della Costituzione: esiste un dovere inderogabile alla solidarieta’. Ringrazio Ciaccheri che ha sempre idee brillanti per sostenere la sua comunita’ e invito tutte e tutti a fare la loro parte. Chi ha di piu’, deve dare di piu'”.