Ciaccheri: Montanari dovrebbe dimettersi, per Roma risultati disastrosi

Roma – “La Montanari si deve dimettere. A distanza di due anni dalla presentazione del programma dei materiali post consumo, i risultati sono disastrosi per la citta’ sia per la sua visibilita’ internazionale ma soprattutto per la vivibilita’ dei cittadini”.

“I Municipi sono costretti a raccogliere quotidianamente le istanze di centiniaia di cittadini insofferenti per sporcizia e sacchetti in strada. Concordiamo sul fatto che la citta’ si debba allineare agli standard europei ma ripartire dalle basi e’ fondamentale”. Lo ha detto il presidente dell’VIII Municipio di Roma, Amedeo Ciaccheri, a margine della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sulla questione rifiuti.