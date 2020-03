Ciaccheri: Municipio VIII e Cna uniti per attività produttive

Roma – “La Regione Lazio mette a disposizione 55 milioni di euro per finanziare le piccole e medie imprese, partite Iva, start up con il progetto Pronto Cassa. Un pacchetto di misure di sostegno a cui si potra’ partecipare attraverso la piattaforma Fare Lazio per aiutare imprese e professionisti colpiti dalla crisi econommica conseguente al diffondersi del Coronavirus”. Cosi’ in una nota il presidente del Municipio 8, Amedeo Ciaccheri.

“Si tratta di finanziamenti, fino a 10 mila euro, per la copertura del fabbisogno di liquidita’ delle piccole e medie imprese, in modo da poter superare il momento di fermo necessario per il contenimento del coronavirus- conclude Ciaccheri- Insieme a Stefano Di Niola della Cna Roma abbiamo condiviso la necessita’ di far conoscere al territorio queste opportunita’ che arrivano dalla Regione e per sostenere la partecipazione per l’accesso a tali risorse. Ringrazio Stefano e la Cna per la disponibilita’ e la collaborazione nel perseguire insieme l’obiettivo principale che abbiamo di fronte, quello di non lasciare indietro e solo nessuno”.