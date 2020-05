Ciaccheri: niente spazio a neofascisti, solidarietà a Raggi

Roma – “Voglio esprimere la mia vicinanza e quella di tutto il Municipio Roma VIII alla sindaca Raggi, vittima di un aggressione fascista oggi ad Ostia. Una aggressione che si aggiunge a diversi episodi da parte dell’estrema destra squadrista e fascista di Roma che specula sulla crisi sociale della citta’. Mai nessuno spazio invece alle comparsate neofasciste come quella avvenuta oggi ad Ostia. Nonostante le gravi difficolta’ sociali e nonostante i dissidi con il Campidoglio, mai rinunceremo alla tenuta democratica in citta’ per nessun motivo”. Cosi’ il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri.