Ciaccheri: per noncuranza Raggi aree gioco ancora chiuse

Roma – “Da oggi l’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto la possibilita’ di riapertura delle aree gioco all’interno dei parchi pubblici. La Sindaca Raggi ha lasciato inalterata la sua ordinanza dove mette fuori legge l’utilizzo di questi spazi per i piu’ piccoli. Appare evidente che Roma non si sia subito adeguata a quanto disposto dalle nuove norme, l’ordinanza della Sindaca oltre a chiudere le aree gioco ne preveda la sistemazione e sanificazione che non risulta essere stata predisposta dal Campidoglio.”

“Oggi, poi, abbiamo aperto i Centri Estivi e le bambine e i bambini potranno liberamente giocare cosa che non sara’ possibile fare all’interno dei giardini comunali, grazie alle dimenticanze e approssimazione della Raggi. Le aree gioco vanno riaperte immediatamente e messe in sicurezza, ogni ulteriore perdita di tempo dara’ il segno di attenzione che questa amministrazione ha per il mondo dei piu’ piccoli”. Lo scrive in una nota il Portavoce di Liberare Roma e Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri.