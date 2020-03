Ciaccheri: primarie anche per i 15 presidenti di Municipio

Roma – “Si prefigura uno scenario in cui il campo progressista non potra’ fare a meno di adottare un metodo: quello di mettere sullo stesso tavolo le realta’ politiche organizzate e i partiti con realta’ civiche e di presidio territoriale. E insieme costruire presupposti per una coalizione larga e che adotti le primarie non solo per il candidato sindaco ma anche per i 15 candidati alla presidenza dei Municipi”. Cosi’ il presidente del VIII Municipio di Roma, Amedeo Ciaccheri, nel corso di un’intervista dell’agenzia Dire nell’ambito di DIREzione Roma.