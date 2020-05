Ciaccheri: primarie strumento essenziale, pettegolezzi su mia candidatura a sindaco

Roma – “Ho letto, ma oltre al sorriso e al piacere per quella che ritengo un’attestazione di stima credo che sia una banalita’ dover spiegare che si tratta di pettegolezzi o questioni utili ad agitare il dibattito politico. Oggi l’impegno del segretario Pd e presidente della Regione Lazio e’ tutto per l’emergenza Covid e per guidare la regione fuori da una grande crisi sociale ed economica, insieme al delicatissimo dibattito nazionale sulle misure del Governo; anche Smeriglio e’ impegnato profondamente nel suo ruolo di eurodeputato per mettere mano nel miglior modo pssibile a misure che sostengano il nostro Paese”. Lo ha detto il portavoce di Liberare Roma e presidente dell’VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, intervenendo a ‘Roma ora e subito’, iniziativa in diretta Facebook andata in scena oggi pomeriggio sul profilo del movimento di cui si e’ fatto promotore, rispondendo ai retroscena di stampa che vorrebbero in corso una trattativa tra Nicola Zingaretti e Massimiliano Smeriglio che vedrebbe andare a Ciaccheri l’eventuale ruolo di vicesindaco di Roma se il centrosinistra non dovesse celebrare le primarie per individuare il candidato sindaco per il 2021.

Secondo Ciaccheri, sempre riguardo alle amministrative romane dell’anno prossimo, “siamo di fronte a una sfida straordinaria che somma l’eccezionalita’ della nostra citta’ con la sfida epocale di questi mesi: il progetto non e’ solo di rilanciare e sostenere i presidi istituzionali ma quello di portare la nostra battaglia nel corpo vivo di questa citta’, ed e’ l’unica strategia politica che si puo’ mettere in campo”. Per il minisindaco dell’VIII “serve una visione anche su un percorso politico, le primarie saranno uno strumento essenziale non solo per selezionare la persona migliore ma anche per la possibilita’ di costruire una visione di citta’ plurale tra culture politiche differenti, battendo il territorio palmo a palmo. E non solo in Campidoglio, perche’ c’e’ un percorso da costruire anche nei 15 Municipi”.