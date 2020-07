Ciaccheri: sequestro Tmb Rocca Cencia atto accusa verso Raggi

Roma – “La gestione dei rifiuti e’ in crisi da anni. Il sequestro cautelare del Tmb di Rocca Cencia e’ un atto di accusa verso l’incapacita’ dell’amministrazione Raggi di investire strategicamente su una autonomia impiantistica della capitale e un ciclo virtuoso dello smaltimento e riutilizzo dei rifiuti. Domani saro’ con Liberare Roma dalle ore 18 alla Villetta Social Lab per discutere proprio di rifiuti, economia circolare e strategie per uscire da questo vicolo cieco. Con noi Andrea Masullo e Grazia Francescato del comitato scientifico di Liberare Roma e Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma. Modera l’incontro Marianna Stori di A Sud Onlus. L’iniziativa sara’ trasmessa anche in diretta sulla pagina Facebook di Liberare Roma”. Cosi’, in una nota, il portavoce e presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri.