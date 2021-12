Ciaccheri: stasera Piramide illuminata di verde per diritti umani

Roma – “Il 10 Dicembre ricorre la giornata mondiale per i diritti umani, e abbiamo aderito alla campagna #GREENLIGHT sostenuta da #IoAccolgo, composta da una rete di oltre 40 associazioni italiane ed internazionali del Terzo settore e dalle organizzazioni sindacali, per la tutela dei diritti fondamentali delle persone sanciti dalla Costituzione Italiana e dal diritto europeo ed internazionale”. Così, in una nota, Amedeo Ciaccheri, presidente del VIII Municipio.

“Escludere e discriminare i cittadini stranieri e le cittadine straniere non produce maggiore sicurezza per gli italiani, ma, al contrario, aumenta la marginalità sociale e produce una erosione dello Stato di diritto, della democrazia e della coesione sociale nel nostro Paese”, prosegue Ciaccheri.

“Seguendo l’esempio di quanto accaduto in Polonia ed in altre città europee e comuni italiani, la sera del 9 e del 10 dicembre l’VIII Municipio illuminerà di verde i luoghi emblematici del nostro territorio.”

“Oggi ore 20-22 illuminazione della Piramide Cestia e domani 10 dicembre dalle ore 19 le sedi del Municipio in via Benedetto Croce 50 e la sede del Municipio Roma in largo delle Sette Chiese, a rappresentare l’impegno a mettere in campo ogni risorsa a salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone”.

“Vogliamo invitare la cittadinanza- conclude Ciaccheri- ad illuminare le proprie case, i propri uffici, le proprie sedi di aggregazione sociale e culturale e a condividere sui social e sulle piattaforme dedicate le foto di questo gesto di solidarietà verso uomini, donne e bambini in viaggio, in fuga da guerre, violenze e violazioni dei diritti.”

“Va rilanciata una politica estera e di cooperazione allo sviluppo che promuova la pace e i diritti umani e riduca le disuguaglianze nel mondo, affinché le persone non siano più costrette a lasciare il proprio Paese per fuggire da confitti, regimi autoritari e condizioni di vita insostenibili”. (Agenzia Dire)