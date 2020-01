Ciacciarelli: dopo 2 anni inizia messa in sicurezza Superstrada 630 Cassino-Formia

Roma – “Il lavoro paga sempre. Questa mattina, come promesso sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e rimozione del cantiere sulla Superstrada 630 Cassino – Formia, nel territorio di Esperia. Ho mantenuto la promessa che avevo fatto ai cittadini”.

“Dopo mille battaglie dai vertici Astral e’ arrivata una risposta concreta per il territorio. Dopo due anni finalmente si risolve un grave problema del nostro territorio, una strada pericolosissima sulla quale hanno piu’ volte perso la vita le persone”.

“Mi sono battuto in tutto questo tempo per far potenziare la manutenzione stradale, scrivendo piu’ volte ad Astral. Oggi finalmente iniziano i lavori. Questa e’ la politica dei risultati”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, Lega – Salvini premier.