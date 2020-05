Ciacciarelli: 2 giugno in piazza per dare voce a milioni di italiani

Roma – “Martedi’ 2 giugno saremo in piazza a Roma per dare voce a milioni di italiani che chiedono meno burocrazia, piu’ sicurezza ed un supporto concreto a commercianti ed imprese. Il capitano lo ha definito l’inizio di un percorso, ed io lo sottoscrivo, la genesi di una rinascita per l’Italia intera. Ripartiamo con entusiasmo, idee e voglia di cambiare questo Paese. Sara’ una manifestazione ordinata e composta, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli (Lega).