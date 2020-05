Ciacciarelli: a breve disponibili tesserini segna pesca

Roma – “I tesserini segna pesca per pescatori sportivi saranno disponibili a breve presso la Fipsas: ciascuno potra’ ritirarli presso la propria associazione di riferimento. L’assessore regionale Onorati ha ascoltato la richiesta che le avevo sollecitato nella mia lettera di qualche giorno fa, palesandole le criticita’ vissute dai tanti amanti della pesca sportiva, che nonostante l’autorizzazione stabilita dalla Regione per praticare questa attivita’, in assenza del suddetto tesserino segna cattura, la pratica delle pesca sportiva gli era, di fatto, consentita solo sulla carta, ma non in concreto. Pertanto avevo chiesto all’assessore di autorizzare le Ada provinciali ad essere aperte al pubblico, per uno o due giorni a settimana, in orari contingentati e previo appuntamento, ovviamente in rigorosa osservanza di tutte le norme di sicurezza Covid, per la consegna ai richiedenti dei tesserini segna cattura ai pescatori sportivi del Lazio, ed oggi il riscontro sperato e’ arrivato. Avanti tutta, sempre al servizio della mia gente”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli (Lega).