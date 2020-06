Ciacciarelli: a Frosinone inaugurata sede operativa

Roma – “Oggi ho inaugurato la mia sede operativa in via Aldo Moro a Frosinone, la quale si propone di essere un punto di riferimento a 360° per tutta la provincia. Sono a disposizione, insieme alla mia segreteria, ed ai tanti volontari della Lega, per supportare ed aiutare i cittadini nelle tante pratiche, e problematiche che si incontrano nel quotidiano. Gia’ da questa mattina sono stati in tanti a venire a ricevimento, altrettante le adesioni al partito che si sono susseguite nei giorni scorsi; Danilo Magliocchetti consigliere comunale di Frosinone, e poi l’ultima, in ordine di tempo, quella dell’assessore di Colle San Magno Manuela Spiriti, ufficializzata proprio poche ore fa.”

“Si respira molto entusiasmo intorno a questo progetto politico, e nei prossimi giorni saranno in tanti ad abbracciare la nostra squadra. Il messaggio lanciato dal senatore Matteo Salvini ieri in consiglio regionale e’ stato chiaro: la Lega e’ pronta per offrire un’alternativa valida nella capitale, e ,soprattutto, alla guida della Regione Lazio e dei tanti comuni che andranno al voto; il mio intento e’ quello di contribuire ad una grande strutturazione del partito su tutta la provincia di Frosinone, e ringrazio il commissario Francesco Zicchieri per la fiducia accordatami. Insieme faremo grande questo partito, insieme vinceremo”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).