Ciacciarelli: ad Anagni necessario pronto soccorso, inutili Pat e Ambufest

Roma – “Si rende sempre piu’ necessario un intervento volto a potenziare l’offerta del territorio provinciale ed a sollevare il pronto soccorso di Frosinone dall’eccessivo numero di richieste attraverso il potenziamento della struttura anagnina. L’unica soluzione e’ questa. Pat ed Ambufest sono oltre che lo specchio di una politica sanitaria fallimentare un enorme spreco di soldi pubblici, lo sottoscrivono anche i medici del sindacato Snami di Frosinone. Queste strutture, infatti, non fanno che eguagliare le prestazioni che potrebbe dare un medico di famiglia, non dispongono degli strumenti necessari per poter fronteggiare tempestivamente un’emergenza; quello dell’area Nord e’ un bacino di utenza molto ampio che non puo’ essere riversato esclusivamente sull’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone; per tutti questi motivi si rende indispensabile il rilancio dell’ospedale di Anagni con relativo pronto soccorso. Ne ho parlato a lungo con il neo manager Asl Frosinone Lorusso, e vigilero’ affinche’ si dia il giusto peso alla cosa. Serve un cambio di rotta ormai non piu’ rinviabile”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli.