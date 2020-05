Ciacciarelli: anticipo saldi a luglio ottima cosa

Roma – “Al via i saldi dal primo luglio nel Lazio. Il Consiglio regionale ha approvato la modifica al Testo Unico del commercio che consente ai commercianti di derogare al divieto di promuovere vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi, che quest’anno partiranno il primo agosto. Inoltre, la Giunta regionale potra’ estendere la deroga a tutto il 2020 qualora il Governo decidesse di prorogare la durata dell’emergenza da Covid-19. Un’ottima notizia per la ripartenza dei consumi nel Lazio”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).