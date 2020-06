Ciacciarelli: approvati criteri per contributi ‘Lazio Street Art’

Roma – “Oggi in Commissione Cultura abbiamo approvato i criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi destinati all’Avviso pubblico Lazio Street Art. Per il ruolo che ha assunto in questi anni, il linguaggio della Street Art si sta affermando nei programmi istituzionali di valorizzazione delle periferie di numerose citta’, grandi metropoli o piccoli borghi. Si tratta di un percorso di costruzione pubblica e collettiva di processi culturali in cui le aree deputate alla realizzazione degli interventi artistici non sono solo cornice del gesto artistico, ma diventano parte integrante di un luogo, essendo esse stesse valorizzate dallo spazio e dalle architetture in cui sono inserite ed entrando cosi’ a far parte di un paesaggio.”

“Le risorse stanziate saranno destinate in misura pari ad euro 25 mila per ciascuna Provincia del Lazio e per la Citta’ metropolitana di Roma Capitale, per complessivi euro 125 mila, e ad euro 75 mila complessivi per Roma Capitale e i Municipi”. Cosi’, in una nota, il presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio Regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli (Lega).