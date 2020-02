Ciacciarelli: su bandi proseguono incontri con amministrazione

Roma – “Prosegue il percorso di illustrazione e consultazione circa i bandi regionali ed europei insieme a sindaci, amministratori e cittadini. Ho fortemente voluto organizzare degli incontri periodici in consiglio regionale, al fine di illustrare le opportunita’ di sviluppo, accrescere e diffondere la conoscenza degli strumenti regionali a supporto degli enti locali, imprese e cittadini, con l’ausilio di tecnici regionali. Gli amministratori, le imprese e le associazioni attive sul territorio necessitano di un contatto periodico con i tecnici regionali, in modo da intercettare le opportunita’ di crescita relative al comune di appartenenza o alla propria attivita’. Si tratta di un servizio, un’iniziativa maturata attraverso il confronto costante con cittadini ed amministratori che lamentano le difficolta’ registrate nel reperire informazioni, delucidazioni, circa l’accesso ai bandi regionali”. Cosi’, in una nota, il Consigliere Regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).