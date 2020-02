Ciacciarelli: su Cassino-Formia interrogazione a Zingaretti

Roma – “Ho presentato un’interrogazione urgente a risposta immediata a Zingaretti, per sapere il quadro economico e finanziario completo, con ogni singola voce di spesa, sostenuta o da sostenere dalla Regione Lazio o e/o da Astral per tutti gli interventi di messa in sicurezza della S.R 630 Cassino-Formia. Dal momento che i disagi patiti dai cittadini a causa della sicurezza parziale di questo tratto stradale non avranno alcun ristoro, credo sia un atto dovuto quello di far conoscere alla popolazione i costi sostenuti, trattandosi di risorse pubbliche.”

“Da due anni, insieme ai cittadini, ho condotto mille battaglie, per la sicurezza della 630, grazie alle quali e’ stata ripristinata la segnaletica ed il manto stradale ed affidati i lavori per la rimozione del cantiere. Pertanto ritengo necessaria un’azione da parte del presidente della Regione Lazio Zingaretti mirante a far conoscere ai cittadini come vengano spesi i soldi pubblici”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli (Lega).