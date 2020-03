Ciacciarelli: cittadini pagano disservizi, Cosap ingiusta

Roma – “La tassa Cosap e’ il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche di competenza dell’amministrazione provinciale. Fatta questa premessa, una domanda mi viene spontanea: dove finiscono i soldi che i cittadini pagano se le strade provinciali sono sempre dissestate e disastrate, pericolose quindi per la collettivita’? Circa 700.000,00 euro l’anno! Una segnalazione in tal senso mi e’ giunta poi da un cittadino di Esperia (Fr), che ha dovuto pagare 480 euro di passo carrabile sulla strada che collega il comune di Pontecorvo a quello di San Giorgio a Liri, un’ arteria provinciale totalmente priva di manutenzione stradale senza segnaletica. Come funziona? I cittadini pagano fior di quattrini per avere servizi scadenti? Andro’ fino in fondo alla vicenda”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli (Lega).