Ciacciarelli: da parte di Buschini e Battisti silenzio assordante su Roccasecca

Roma – “Oggi in consiglio regionale ho discusso la mia interrogazione sul via libera del Consiglio dei Ministri e della conseguente decisione della Regione Lazio circa la sopraelevazione del IV Bacino della discarica di Roccasecca, del perche’ si prediliga sempre la provincia di Frosinone per lo smaltimento dei rifiuti del Lazio. Con questa decisione, infatti, si potranno scaricare rifiuti fino ad un’altezza di 16 metri in un territorio gia’ martoriato da un punto di vista ambientale.”

“Dall’assessore Valeriani una risposta evasiva, totalmente generica e quindi poco chiara, che lascia trasparire la totale indifferenza di questa Giunta Regionale nei confronti del calvario quotidiano che i cittadini della provincia di Frosinone, e di Roccasecca in particolare, vivono ogni giorno a causa della gestione scellerata dei rifiuti messa in atto da Zingaretti! Queste persone rivendicano il diritto a respirare, a non sentire 24h/24 odori nauseabondi, a costruire il loro futuro, a veder crescere i propri figli.”

“Dalla Regione Lazio, invece, totale indifferenza e mancanza di progettualita’. È il risultato di chi continua a non affrontare mai problemi, scaricando il peso della propria incapacita’ sui poveri cittadini. In tutto questo assordante il silenzio dei consiglieri Battisti e Buschini che fanno solamente finta di difendere il territorio, infatti, quando serve, come in queste occasioni, invece di far sentire la loro voce, assecondano le decisioni dei loro compagni di partito a discapito della loro stessa provincia!”. Cosi’ in un comunicato Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio (Lega).