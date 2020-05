Ciacciarelli: dopo 146 giorni Zingaretti ritrova strada Consiglio Regionale

Roma – “Sono 146 giorni e 10 ore e ben 13 sedute di consiglio regionale che non vedo presente, colui che, almeno su carta, dovrebbe essere il padrone di casa, nel quale i cittadini laziali hanno riposto la loro fiducia per governare. Ebbene, dopo tutto questo tempo oggi il presidente Zingaretti ha fatto ritorno tra i banchi della Giunta Regionale… Finora dov’e’ stato? Il tempo e’ scaduto! Imprenditori, partite IVA, e tanti cittadini in difficolta’ attendevano riposte e lui dov’era!? Dov’era quando ho proposto la social card da 600€ per generi alimentari e farmaci destinata a quelle famiglie messe in ginocchio dal Covid-19? Dov’era quando ho sottoposto ‘restart Lazio’, 10.000€ a fondo perduto per la ripartenza delle imprese? Ha fatto orecchie da mercante, ed ora viene qui a fare cosa? A prendere ancora in giro i laziali?”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli (Lega).