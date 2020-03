Ciacciarelli: per edilizia Regione Lazio deve varare misure specifiche

Roma – “Sono d’accordo con il presidente di Ance Frosinone, Libero Massaro, quando afferma che con il Protocollo delle Parti Sociali l’edilizia e’ stata ancora una volta abbandonata. Questa normativa, infatti, richiede alle imprese di garantire la sicurezza sul posto di lavoro e quindi di fornire mascherine Ffp2 ai dipendenti. Ma come si pensa che i datori di lavoro possano farlo se questi dispositivi sono ormai introvabili?”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Pasquale Ciacciarelli. “Le forniture destinate al nostro Paese sono state requisite da altri Stati e non si sa quando potremmo avere una disponibilita’ adeguata. Intanto pero’ con il Protocollo delle Parti sociali gli imprenditori vengono messi in ginocchio, perche’ su di loro ricade la responsabilita’ di garantire la sicurezza dei loro dipendenti, molti dei quali in queste condizioni non sono disposti nemmeno ad andare a lavorare- conclude Ciacciarelli- Chiedo, pertanto, alla Regione Lazio interventi specifici per il settore edile, gia’ in crisi, ed ora ancor di piu’. L’edilizia va supportata non affossata, a rischio produzione e posti di lavoro”.