Ciacciarelli: imprese non siano dimenticate da Regione Lazio

Roma – “Molte aziende della nostra provincia stanno momentaneamente chiudendo per tutelare la sicurezza dei lavoratori in questo periodo di emergenza nazionale dettata dal Covid-19; si tratta della Iacobucci HF di Ferentino e della Leonardo di Frosinone ed Anagni. Altre come FCA hanno scelto di ricorrere alla cassa integrazione in deroga per 9 settimane, continuando la produzione a ranghi ridotti”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale della Lega, Pasquale Ciacciarelli.

“È piu’ che mai fondamentale, ora come ora, che nell’interlocuzione con il Governo la Giunta Regionale del Lazio debba chiedere ed ottenere, una volta terminata l’emergenza sanitaria, un piano speciale per le Imprese, il turismo, ed il commercio- spiega Ciacciarelli- Nello specifico, il congelamento per le Imprese e le PMI del Lazio, delle rate di mutuo, del pagamento degli F24, dell’IVA”.

“Inoltre, bisogna chiedere la sospensione dei versamenti relativi a imposte e tasse che va prorogata fino al 30 settembre, mentre va introdotta la possibilita’ di rateizzare i pagamenti pregressi alla scadenza e occorre prevedere un accesso facilitato ai fondi di garanzia per le imprese commerciali e della filiera turistica- conclude Ciacciarelli- Va evidenziato, che i danni economici per l’Italia e per il Lazio, se non si interviene subito saranno incalcolabili. Tuteliamo la salute ma anche il lavoro!”.