Ciacciarelli: in votazione sul Mes Zingaretti due volte KO

Roma – “Oggi Zingaretti e’ andato 2 volte K.O sul Mes, che lui e il Pd vogliono rifilare all’Italia. Ha provato a giocarsi la partita due volte, ottenendo un bis di schiaffoni. Si e’ votato una prima volta e noi dell’opposizione abbiamo vinto. A quel punto il presidente d’aula al momento della votazione, insoddisfatto del risultato ha fatto votare una seconda volta la mozione! Assurdo! Sono intervenuto in aula, provocando uno scontro molto acceso, denunciando il fatto, non si puo’ rivotare una mozione solo perche’ il risultato non sta bene alla maggioranza! È come se in una partita di pallone il match non finisce fino a quando la squadra avversaria non pareggia.”

“Detto questo, hanno perso anche la seconda votazione. Si evidenzia ancor di piu’ la natura tragicomica di questo governo regionale che prende schiaffi dappertutto e su ogni argomento, per giunta in casa propria! A pagarne le spese sono i cittadini che meritano di piu’. La Lega c’e’, ed e’ pronta a garantire un’alternativa seria a quella disastrosa del Partito Democratico”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli (Lega).