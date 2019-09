Ciacciarelli: Lunedì in piazza insieme a Salvini e Meloni

Roma – “Lunedi’ alle 10.30 saremo in piazza Montecitorio al fianco di Giorgia Meloni e Matteo Salvini per dire ‘no’ a questo governo di inciucio formatosi in barba alla volonta’ popolare. La posizione di “Cambiamo!” e’ chiara: alleanza di Centrodestra con Lega e Fratelli d’Italia, e chiara opposizione alla Sinistra. Parlo di sinistra proprio perche’ ormai non c’e Piu’ differenza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. I grillini si sono rivelati per quello che erano: piddini mascherati! Insieme a Mario Abbruzzese, Adriano Palozzi a tanti amministratori che hanno aderito al nostro movimento faremo sentire la nostra voce. Al fianco degli italiani, sempre. Contro gli inciuci e coloro che ancora adesso fanno accordi con la Sinistra!”. Cosi’ il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, di Cambiamo!- Laboratorio Lazio per il Cambiamento