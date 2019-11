Ciacciarelli: nel Lazio manca programmazione, è situazione d’emergenza

Roma – Arrivano le parole di Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio del partito Cambiamo!, in merito alla mancata programmazione dei rifiuti nella Capitale:

“Il Consiglio regionale del Lazio si e’ riunito ieri per la seduta dedicata al tema dell’emergenza rifiuti nella Regione, chiesta dai gruppi consiliari di Centrodestra. Il perche’ e’ sotto gli occhi di tutti: la situazione e’ diventata intollerabile, serve un intervento chiaro e deciso. Vogliamo capire quali saranno le scelte della maggioranza sul piano rifiuti, non piu’ rinviabile, dal momento che Roma e’ invasa dalla sporcizia e lo smaltimento della stessa viene delegato sempre alle province. In base al principio di sussidiarieta’, la Regione ha l’obbligo di intervenire di fronte alla incapacita’ dell’amministrazione capitolina, firmata Virginia Raggi. Abbiamo inventato il ‘modello Lazio’: per non trovare una soluzione al problema, facciamo lo scarica barile tra le amministrazioni. La responsabilita’ del problema rifiuti e’ del presidente della Regione, di colui che dovrebbe sedere in Consiglio, ma che non c’e’ mai. Manca una programmazione, c’e’ una gestione che costa milioni di euro per portare altrove i nostri rifiuti, che poi generano anche ricchezza. I rifiuti devono essere gestiti li’ dove vengono prodotti. È il momento di compiere scelte chiare e coraggiose per il futuro delle prossime generazioni”.