Ciacciarelli: no a depotenziamento ospedale Regina Elena

Roma – “L’ospedale Regina Elena di Roma e’ un’eccellenza oncologica del Lazio. Con l’approvazione del nuovo atto aziendale, pero’, si registra, di fatto, l’ennesimo tentativo di ridimensionamento ed impoverimento dell’importante presidio sanitario. Gia’ nel 2015 c’era stato il ridimensionamento a soli due dipartimenti a a causa della riduzione dei reparti clinici, ed oggi, pertanto, con l’abolizione della Uoc di Chirurgia Digestiva ed il declassamento della Uoc di Neurochirurgia a struttura semplice, gia’ in carenza di organico, la struttura viene ulteriormente penalizzata. Le centinaia di migliaia di malati di cancro del Lazio sono fortemente svantaggiati rispetto a quelli delle altre regioni del Nord e del Centro Italia, pertanto, sono costretti, se ne hanno la possibilita’, ad emigrare per ricoveri e cure adeguate. A questi pazienti ed alle loro famiglie la Regione Lazio deve dare una risposta. A motivo di cio’ ho presentato un’interrogazione a Zingaretti per sapere che cosa intende fare per scongiurare assolutamente il depotenziamento dell’ospedale Regina Elena di Roma, punto di riferimento per tanti malati della provincia di Frosinone”. Cosi’, in un comunicato, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli di Forza Italia/Laboratorio Lazio per il cambiamento.