Ciacciarelli: ospedali Anagni e Pontecorvo vanno riconvertiti

Roma – “In questo momento critico e delicato per l’Italia intera, ma anche per il Lazio, in cui, con il passare delle ore i contagi si moltiplicano e’ necessario riaprire i reparti dismessi degli ospedali di Pontecorvo e Anagni, deputandoli ad ospitare nuovi posti per la terapia intensiva, come (e sono felice di apprenderlo) si sta facendo per il nosocomio di Alatri, e questo non soltanto per le persone positive al Covid 19 ma anche per tutti coloro che, per incidenti gravi o patologie pregresse, necessitano della terapia intensiva, del resto stiamo assistendo in queste ore al trasferimento di molti malati in questo senso”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Pasquale Ciacciarelli. “E’ fondamentale agire per farci trovare pronti. Solo cosi’ anche la nostra provincia potra’ superare quest’ora buia e ricominciare. La parola d’ordine in questo momento deve essere unita’, aldila’ delle differenze ideologiche e degli steccati politici- conclude Ciacciarelli- Insieme possiamo farcela”.