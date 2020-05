Ciacciarelli: per affitti teatri arrivano contributi

Roma – “Altro risultato raggiunto in Commissione Cultura e’ la promozione di una procedura finalizzata alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti indicati, detengano teatri, sia di proprieta’ pubblica sia di proprieta’ privata, condotti in locazione o affitto di azienda. In considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che sta determinando evidenti difficolta’ economiche e sociali, la Regione Lazio, ha previsto, infatti,un apposito stanziamento straordinario e una tantum finalizzato a garantire, in questa fase temporale, un sostegno economico straordinario e una tantum ai privati conduttori di teatri situati nella Regione Lazio, contribuendo in quota parte al pagamento dei canoni di locazione per le mensilita’ dell’annualita’ 2020.”

“Per ogni domanda selezionata LAZIOcrea S.p.A. eroghera’ un contributo, in misura pari al 40% del costo complessivo, fermo restando l’importo massimo di 1 milione di euro destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate. Un altro grande obiettivo raggiunto nella commissione da me presieduta per la ripartenza”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio Regionale del Lazio.