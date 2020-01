Ciacciarelli: per Roma serve Ato autonomo

Roma – “Sono intervenuto oggi nel corso dei lavori di discussione del consiglio regionale sul piano rifiuti. Le intenzioni della Giunta Zingaretti sembrano essere quelle di lasciare tutto com’e’, di non approcciare al problema con concretezza. Per quanto mi riguarda sottolineo che e’ piu’ che mai necessario un ATO autonomo per Roma Capitale, che renda indipendente ed autosufficiente la citta’ nella gestione della sua immondizia. Questa e’ l’unica soluzione di buonsenso che va adottata al piu’ presto. Non possono pagare i sindaci del Lazio, non e’ giusto.”

“Le province hanno gia’ dato. È ora di mettere un punto sulla questione. Esiste un modello di efficienza ed e’ quello di Frosinone. La questione e’ molto complessa e necessita dell’apporto di tutti i partiti politici, in termini di proposte e risposte. È assurdo poi, che Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, che siedono insieme sui banchi del governo, non riescano a dialogare su una questione cruciale come questa”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio della Lega, Pasquale Ciacciarelli.