Ciacciarelli: piano triennale ottima cosa, ma vanno integrate risorse

Roma – “Approvato nella commissione che presiedo il Piano Triennale del Turismo. Soddisfatto per aver sbloccato i fondi ma auspicavo maggiori investimenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Pertanto ho richiesto all’assessore al bilancio di destinare piu’ fondi al settore. Si tratta di un comparto strategico per il Lazio, che offre lavoro a migliaia di persone e su cui occorre investire di piu’.”

“Roma e’ un brand fortissima ma occorre rafforzare il brand Lazio, e pensare ad un modello di turismo sostenibile che crea ricchezza ma la deve lasciare sui territori, sostegno alla delocalizzazione e destagionalizzazione, sempre rispetto alla centralita’ di Roma oggi invasa da un turismo massificato. Auspico da parte della giunta regionale un maggiore investimento economico in questo settore, che puo’ fungere da volano di sviluppo per la nostra regione”. Cosi’ in un comunicato il presidente della Commissione Turismo, Pasquale Ciacciarelli (Lega).