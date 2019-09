Ciacciarelli: porto avanti mie battaglie grazie a ‘Cambiamo!’

Roma – “In linea con la decisione maturata tempo fa, e coerentemente con il nuovo percorso intrapreso, lascio il gruppo regionale di Forza Italia per passare al ‘misto’ come espressione di ‘Cambiamo!’, il movimento di Toti al quale ho voluto aderire con convinzione nelle scorse settimane. Continuero’ le mie battaglie per la sanita’, l’ambiente e il lavoro con ancora piu’ entusiasmo e spirito di sacrificio di prima, nel pieno rispetto degli elettori che un anno fa hanno riposto la loro fiducia in me, eleggendomi loro rappresentante in Consiglio regionale con oltre 10.000 preferenze. Ho gia’ spiegato le motivazioni che mi hanno portato a lasciare Forza Italia, che sono state condivise dagli amministratori a me vicini. Il neo progetto sta reclutando sempre piu’ neofiti, mossi dalla voglia di cambiare davvero, puntando su merito e consenso. Quello di oggi e’ un passaggio burocratico che sancisce definitivamente la mia collocazione in questo nuovo contenitore politico liberale. Forte del sostegno di tanti amministratori e simpatizzanti vado avanti con le mie battaglie, sempre al servizio dei cittadini”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli.