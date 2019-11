Ciacciarelli: salvato parco Tintoretto, torna ad essere realtà

Roma – “Questa mattina in commissione comunale urbanistica abbiamo finalmente registrato un primo risultato: la convenzione urbanistica Vigna Murata verra’ rivista salvando dal cemento l’area verde, che va ripristinata, e gli Orti Urbani Ortolino. Aspettiamo il nuovo progetto ma abbiamo a verbale che c’e’ una nuova pagina da aprire: la verifica dei progetti e soprattutto vincolare le risorse economiche della Convenzione con i privati a Opere Pubbliche all’interno di questo quadrante. Dobbiamo far nascere Parco del Tintoretto e intervenire su tutta la viabilita’ esistente perche’ sia migliore e piu’ efficiente per chi vive il territorio e per le trasformazioni che avverranno. È stata una battaglia durissima, che ho condotto insieme al Municipio tutto, innanzitutto assieme al Presidente della Commissione Urbanistica Luca Gasperini. Altrettanto necessario e importante e’ stato il lavoro dell’opposizione in Assemblea Capitolina e della Commissione Urbanistica che, finalmente, oggi ha voltato pagina su questa vicenda aprendo una nuova fase. Ma il vero protagonismo come sempre e’ stato quello del territorio, il nostro territorio. Cittadini, Associazioni, Comitati, hanno animato il quartiere con numerose manifestazioni e incontri. Una mobilitazione continua che ha presidiato tutti i luoghi istituzionali per seguire e partecipare ai processi di discussione e di decisione. Un impegno generoso e decisivo che oggi deve continuare, allargando ancora di piu’ la partecipazione perche’ il nostro obiettivo non puo’ essere solo salvaguardare il territorio, ma dare forma anche a una citta’ migliore. Un’altra citta’ possibile, quartiere per quartiere. A lavoro”. Cosi’ il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri sulla pagina ufficiale di Facebook.