Ciacciarelli: si torna a respirare, ripartono sport di contatto

Roma – “Erano settimane che incalzavo Zingaretti affinche’ seguisse l’esempio di altre Regioni italiane sugli sport di contatto, come Liguria, Sicilia, Abruzzo, Puglia e Veneto. Oggi ha firmato l’ordinanza per la ripartenza in sicurezza. Era ora!Non era possibile, infatti, che un comparto cosi’ importante fosse relegato all’immobilismo, condannando all’isolamento imprenditori, lavoratori e sportivi. Vinta una battaglia della Lega”. Cosi’, una nota, il presidente della Commissione Sport del Consiglio Regionale Del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).