Ciacciarelli: stazione Tav a Ferentino cosa positiva

Roma – “Oggi in Consiglio regionale ho discusso l’interrogazione sulla realizzazione della stazione TAV nel Lazio Meridionale per sapere in base a quale studio di fattibilita’ di natura Tecnico/Scientifica, il Presidente della Regione Lazio Zingaretti e l’A.D. di Ferrovie dello Stato Battisti, hanno scelto di realizzare la Stazione TAV nel territorio di Ferentino, in danno del Lazio Meridionale. Voglio premettere che la realizzazione della stazione nell’area nord della provincia e’ un’ottima notizia per il territorio, ma allo stesso tempo ritengo opportuno tutelare e difendere anche l’area sud della stessa, che ha pari diritti e dignita’.”

“In data 21 dicembre 2019, infatti, il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato l’ordine del giorno n. 563 presentato dal sottoscritto che impegna la Giunta a “porre in essere tutte le iniziative normative e finanziarie per la realizzazione della Rete Ferroviaria Veloce Roma-Frosinone Cassino”; e ancora: con deliberazione nr. 201 del 21 aprile 2020, la Giunta Regionale del Lazio ha approvato una importante delibera volta a valutare la realizzazione di una nuova fermata TAV sulla tratta Roma-Cassino, nelle cui premesse, e’ scritto espressamente che “gli interventi infrastrutturali che la Regione intende avviare, infatti, interesserebbero un’area caratterizzata dalla presenza di importanti distretti industriali e manifatturieri, favorendo il rilancio dell’economia locale.”

“Il piu’ grande distretto industriale e manufatturiero, e’ quello presente nell’area del Lazio Meridionale, con la presenza della piu’ grande industria del Lazio, come FCA, senza contare il relativo indotto ed altre importanti aziende manufatturiere; Studi condotti dal COSILAM, in collaborazione con primarie societa’ specializzate in logistica, hanno dimostrato, inoltre, la convenienza, economica e infrastrutturale, di realizzare la Stazione della TAV nel territorio di Roccasecca/ Cassino. Dalla Giunta ancora indifferenza su questo tema! Continuero’ a dare battaglia”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli (Lega).