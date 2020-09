Ciacciarelli: su Forlanini finalmente Regione Lazio apre occhi

Roma – “A giugno avevo ribadito la necessita’ di riconvertire l’ospedale Forlanini della Capitale, per far fronte all’emergenza covid-19 che stavamo, e stiamo vivendo ora in misura minore. Si trattava infatti di un’opportunita’ strategica per il Lazio e sarebbero bastati soltanto 8 milioni. La struttura del Fornalinini ha una capienza di 300.000 mq ed e’ ubicata al centro di Roma; finalmente la Giunta Zingaretti ha preso in considerazione il mio progetto di riqualificazione.”

“Da quanto letto vorrebbero farla diventare la sede dell’Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica. L’importante e’ riqualificare la struttura e riportarla ai fasti di un tempo. Sono felice di sapere, che, seppur in ritardo, la Giunta Regionale abbia aperto gli occhi e si stia adoperando in tal senso. Vigilero’ affinche’ non restino mere parole o spot elettorali”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).