Ciacciarelli: su Valle dei Santi prime risposte da Regione Lazio

Roma – “Prime risposte da parte della Regione Lazio per la Valle dei Santi. A seguito della riunione con i sindaci del comprensorio si e’ detta disponibile a mettere in sicurezza la viabilita’ ed i corsi d’acqua duramente colpiti dalla straordinaria alluvione dei giorni scorsi. Domani terremo a San Giorgio a Liri una riunione operativa con il Capo gabinetto della regione , la protezione civile, Astral, Acea, Provincia, Consorzio e genio civile. Il territorio ha bisogno di risposte immediate e questa azione sinergica tra enti comunali e regionale va proprio in questa direzione”. E’ quanto affermato il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).