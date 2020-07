Ciacciarelli: Zingaretti deve chiarire in Aula rapporto con Palamara

Roma – “È il momento della trasparenza, e’ ora di chiedere con forza la calendarizzazione del Consiglio straordinario sul caso Palamara. Zingaretti deve venire in Aula e chiarire la sua posizione nella vicenda per quanto attiene le argomentazioni riguardanti i rapporti con il giudice rispetto alla Regione Lazio. Quindi come gruppo regionale Lega chiederemo con grande determinazione il consiglio straordinario. Basta scappare, se non ha nulla da nascondere venga in Consiglio regionale, quel luogo che non frequenta da tempo, quello dove invece dovrebbe essere presente sempre per onorare il suo mandato con i cittadini, gli stessi che oggi chiedono di vederci chiaro sul caso Palamara cosi’ come sul ‘mascherina-gate'”. Cosi’ in una nota, il consigliere regionale del Lazio della Lega, Pasquale Ciacciarelli.