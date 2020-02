Ciacciarelli: Zingaretti sospende concorsi dopo mia lettera

Roma – “Sono soddisfatto: dopo la mia lettera, Zingaretti ha disposto la sospensione di tutti i concorsi regionali. Al presidente della Regione Lazio, infatti, avevo sottoposto il fatto che nei giorni del 27 e 28 febbraio, nel territorio della Regione Lazio all’Hotel Ergife di Roma sarebbero stati convocati 208 candidati per sostenere il concorso ‘Assistente mercato e servizi per il lavoro’, piu’ altre prove concorsuali. Di conseguenza eventuali candidati residenti o domiciliati nei comuni posti ‘in isolamento’ dal predetto decreto-legge avrebbero potuto non poter partecipare per causa di forza maggiore alle predette prove e che gli stessi avrebbero potuto in tal senso adire per vie legali contro la Regione Lazio. Sono soddisfatto quindi che Zingaretti abbia accolto il mio appello sospendendo tutte le attivita’ concorsuali della Regione Lazio attualmente in itinere dando ampia e diffusa pubblicita’ della decisione presa, sia sul sito della regione che su tutti i bandi dei concorsi in fase di svolgimento”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).