Ciclismo, salta la Granfondo 2020

Roma – Infront e il title sponsor Campagnolo hanno deciso di non organizzare la Granfondo di ciclismo di Roma prevista nella seconda meta’ del 2020, a causa dell’emergenza coronavirus. “Sono state settimane difficili in cui abbiamo pensato a quale fosse la scelta piu’ responsabile- spiega Alessandro Giacomini, amministratore delegato di Infront Italy- Di comune accordo con il title sponsor della manifestazione, abbiamo nostro malgrado dovuto optare per una cancellazione dell’evento previsto per l’autunno 2020”. Confermare l’organizzazione di un evento di massa come una Granfondo, che riunisce da anni ciclisti provenienti da tutto il mondo, “sarebbe stato poco corretto sia nei confronti dei ciclisti stessi, sia nei confronti degli sponsor che hanno investito su questa manifestazione”.