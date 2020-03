Cimiteri, Ama: in uffici accessi contingentati

Roma – In attuazione a quanto stabilito dal Dpcm dell’8 marzo, che definisce le misure per contenere e contrastare il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, Ama ha disposto accessi contingentati anche per gli uffici amministrativi dei cimiteri capitolini. L’ingresso all’interno dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di via del Verano 72/ sara’ regolamentato in modo da assicurare il mantenimento di una adeguata distanza di sicurezza. Gli uffici, comunque, continueranno ad essere a disposizione dei cittadini dal lunedi’ al giovedi’ (8.15-12.30 e 13.45-15.00) e il venerdi’ e sabato (8.15-12.30). La medesima prescrizione verra’ inoltre applicata anche alla Direzione di via del Verano 68, agli uffici di via del Verano 74 e ai singoli uffici di Ispettorato di tutte le strutture cimiteriali presenti sul territorio cittadino e gestite da Ama. L’azienda, inoltre, ricorda che allo stato attuale sono sospese in tutti i cimiteri e rimandate a data da destinarsi cerimonie civili, visite guidate e tutte le altre iniziative che comportino assembramenti di visitatori. Cosi’ in un comunicato Ama S.p.A.