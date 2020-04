Cimiteri Capitolini, Comitato ne chiede riapertura

Roma – “Alla luce di quanto reso in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte il 26/04/2020 in tema di riapertura dei parchi e giardini pubblici chiediamo alla Sindaca Virginia Raggi di riaprire i cimiteri capitolini gia’ il prossimo 4 maggio, in conformita’ a quanto previsto dalla legge. Sono state settimane interminabili per chi non ha potuto portare un fiore per la ricorrenza di un lutto, per chi ha perso qualcuno da poco e vorrebbe dedicare del tempo e una preghiera, in silenzio.”

“Certi del fatto che i cimiteri per natura intrinseca non possano incoraggiare assembramenti piu’ di quanto possano farlo i parchi pubblici, raccogliamo le accorate e legittime istanze dei cittadini che aspettano venga concesso loro di tornare a visitare i propri cari, auspicando un positivo riscontro dal Campidoglio. Confidiamo in una decisione che restituisca un po’ di pace al cuore di tanti in un momento cosi’ difficile”. Cosi’ in una nota Valeria Campana, Portavoce del Comitato Cimiteri Flaminio Prima Porta Verano e Laurentino.