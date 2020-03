Cimiteri, Fiorini: 4 mln per Muro Verano e ampliamento Laurentino

Roma – “Nella seconda meta’ del 2019 e’ stato istituito un organismo paritetico sui servizi cimiteriali con il compito di controllare la funzionalita’ del contratto di servizio e la rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati e di sottoporre a verifica l’effettivo equilibrio finanziario del contratto. Sono state fatte le prime riunioni e ora ci sara’ un regolamento per il suo funzionamento. Nel frattempo le fatture ad Ama sono state pagate regolarmente tranne a dicembre che per motivi tecnici ancora in fase di liquidazione”. Lo ha detto l’assessore al Verde di Roma Capitale, Laura Fiorini, nella sua relazione di apertura della seduta tematica dell’Assemblea capitolina in merito alla situazione dei cimiteri della citta’.

Il tema fondamentale dei servizi cimiteriali, ha spiegato Fiorini, “e’ la manutenzione: per quella straordinaria abbiamo messo a disposizione di Ama oltre 2 milioni di euro a fine anno per interventi prioritari, tra cui il rifacimento del tratto di muro perimetrale del Verano lato portonaccio dopo il cedimento di ottobre che ha costretto a modificare la disciplina di traffico; la realizzazione di loculi e ossario al cimitero Laurentino con indagini archeologiche per l’ampliamento in una zona interna, al momento vincolata per alcuni ritrovamenti archeologici, visto che l’alternativa, con maggiori costi per l’amministrazione, sarebbe stata l’esproprio di terreni vicini; realizzazione di loculi e ossario a Ostia Antica. Poi ci sono oltre 4 milioni di euro, e probabilmente altri 3, che saranno impegnabili dopo l’approvazione del rendiconto”.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, ha proseguito l’assessore, “una delle priorita’ e’ il cimitero Flaminio, dove la criticita’ maggiore e’ l’impossibilita’ di accesso a determinati locali su cui si provvedera’ al rifacimento del manto di copertura di alcuni edifici per renderli accessibili, dopo un primo intervento straordinario a ottobre in vista della commemorazione dei defunti. Ama ci ha assicurato che a brevissimo, a giorni, interverra’ sulle palazzine. E’ inoltre operativo anche un altro appalto per la piccola manutenzione nei cimiteri, attivato da non molto tempo, con cui si procedera’ a lavori di manutenzione ordinaria”. “Trascorso da poco il primo anno- ha concluso Fiorini- sara’ necessario riverificare gli equilibri finanziari del contratto di servizio alla luce di quest’anno”.