Cinema America, Bordoni: Conte fa pace coi Dem e sale d’Italia guardano

Roma – “Cinema America, Conte fa la pace coi Dem e le sale d’Italia stanno a guardare. E’ piu’ politica che cultura quella prodotta dal Cinema America sotto le stelle. Inappuntabile mascherina total black per l’avvocato del popolo che ha trovato il suo posto in p.zza San Cosimato, il luogo perfetto dove sotterrare l’ascia di guerra con il mondo della sinistra e le correnti Dem complice la kermesse del Cinema America. Pace fatta col Pd e tutto bene fino a qui, se non fosse per le migliaia di maestranze inascoltate dall’attuale Governo.”

“Il comparto Cinema, inclusa la distribuzione, a Roma come in tutta Italia e’ casa con l’incertezza del proprio futuro. Endorsemt di Regione e Governo a parte, e al di la’ dei circuiti culturali, c’e’ necessita’ di dare risposte ad un intero settore produttivo. Vale la pena ricordare che se il Cinema America e’ in piazza e’ anche grazie a chi quelle pellicole le ha girate, prodotte e distribuite altrimenti al posto della rassegna cinematografica avremo avuta una commedia Pirandelliana all’altezza di quella andata in scena”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.