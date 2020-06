Cinema America, Carocci: decisione Tar conferma bene interesse culturale

Roma – “L’associazione Piccolo America si complimenta per il lavoro portato avanti dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio guidata da Federica Galloni e con la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Di Roma guidata da Daniela Porro. L’espressione del Tar di oggi conferma ancora una volta, sulla base del provvedimento del ministro Dario Franceschini in favore della tutela dei cinema storici, che l’ex Cinema America di Trastevere e’ un bene d’interesse culturale per lo Stato italiano”. Cosi’ all’agenzia Dire Valerio Carocci, presidente dell’Associazione Piccolo America, a proposito della decisione del Tar del Lazio che ha bocciato il ricorso contro il vincolo apposto dal Mibact sull’ex Cinema America.